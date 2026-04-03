6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait”

Redazione

3 Aprile · 09:06

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 09:06

TAG:

dodoFiorentinamandragora

Condividi:

di

Difficilmente Mandragora verrà convocato domani

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina. Scendono le quotazioni per una convocazione di Rolando Mandragora domani a Verona. Il classe 1997 non è ancora tornato in gruppo: il dolore al polpaccio continua a farsi sentire, quindi il centrocampista sta procedendo con il lavoro differenziato e le terapie specifiche. Nonostante la sua buona volontà, sembra davvero difficile che l’ex Torino possa tornare a disposizione prima della prossima settimana. Stesso discorso per Dodo, che nonostante ieri abbia svolto una piccola parte di seduta assieme ai suoi compagni di squadra avrà ancora bisogno di un po’ di tempo per tornare a disposizione. Idem per Niccolò Fortini, sempre a parte al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio