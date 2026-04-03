Corriere dello Sport: “Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait”

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina. Scendono le quotazioni per una convocazione di Rolando Mandragora domani a Verona. Il classe 1997 non è ancora tornato in gruppo: il dolore al polpaccio continua a farsi sentire, quindi il centrocampista sta procedendo con il lavoro differenziato e le terapie specifiche. Nonostante la sua buona volontà, sembra davvero difficile che l’ex Torino possa tornare a disposizione prima della prossima settimana. Stesso discorso per Dodo, che nonostante ieri abbia svolto una piccola parte di seduta assieme ai suoi compagni di squadra avrà ancora bisogno di un po’ di tempo per tornare a disposizione. Idem per Niccolò Fortini, sempre a parte al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.