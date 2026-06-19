Dalla Turchia: "Il Besiktas insiste per Mandragora: la Fiorentina ha chiesto 10 milioni"

Italiano spinge per averlo in Turchia

Il Besiktas è ancora sulle tracce di Rolando Mandragora. Il club di Istanbul sarebbe al lavoro per cautelarsi in caso di addio del centrocampista nigeriano Wilfred Ndidi, che ha diverse offerte da club sauditi. E il nuovo allenatore Vincenzo Italiano avrebbe già espresso la propria preferenza per Mandragora, già allenato tra il 2022 e il 2024 alla Fiorentina.

Il primo contatto tra i due club ha portato a una richiesta di 10 milioni di euro da parte della Fiorentina, che ha lasciato la porta aperta a un eventuale cessione pur escludendo sconti sul prezzo del cartellino. Nei prossimi giorni le due parti potrebbero aggiornarsi per trovare un'intesa economica. Lo riporta Turkiye.com.