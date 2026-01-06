6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:06

Pedullà: “Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato”

Redazione

6 Gennaio · 14:56

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 15:30

Le parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà sulle operazioni in uscita della Fiorentina sul mercato di riparazione

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni di mercato della Fiorentina.
Ecco le parole del giornalista sulle operazioni in uscita della Fiorentina:

Kean non è stato messo sul mercato. Sono contenti di Gudmundsson che però ha mercato.
Non ho notizie di uno scambio tra Mandragora e Casadei. Mandragora a meno di clamorose situazioni credo possa restare. Non è uno di quelli che la Fiorentina vorrebbe dare. Su Piccoli non c’è assolutamente niente. Su Dzeko ci sono disquisizioni, a Genova c’è De Rossi che è un grande amico ma credo che sia uno di quelli in uscita. Nella situazione in cui si trova la Fiorentina non ci sono incedibili al 100%.”

Su Sohm:
“Non ti escludo che possa esserci qualcosa ma solamente in prestito. In questo momento Nicolussi Caviglia potrebbe essere il primo ad uscire, Sohm è un punto di domanda, Mandragora dovrebbe restare”

Su Dodò:
“In questo momento non ci sono trattative. La valutazione è sicuramente scesa, non ci sono novità al momento sul fronte Inter dopo il rifiuto di Cancelo. E’ una situazione di calma piatta, lui non vuole andare e la Fiorentina non vuole cederlo”.

