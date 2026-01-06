Pedullà: “Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato”

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni di mercato della Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista sulle operazioni in uscita della Fiorentina:

“Kean non è stato messo sul mercato. Sono contenti di Gudmundsson che però ha mercato.

Non ho notizie di uno scambio tra Mandragora e Casadei. Mandragora a meno di clamorose situazioni credo possa restare. Non è uno di quelli che la Fiorentina vorrebbe dare. Su Piccoli non c’è assolutamente niente. Su Dzeko ci sono disquisizioni, a Genova c’è De Rossi che è un grande amico ma credo che sia uno di quelli in uscita. Nella situazione in cui si trova la Fiorentina non ci sono incedibili al 100%.”

Su Sohm:

“Non ti escludo che possa esserci qualcosa ma solamente in prestito. In questo momento Nicolussi Caviglia potrebbe essere il primo ad uscire, Sohm è un punto di domanda, Mandragora dovrebbe restare”

Su Dodò:

“In questo momento non ci sono trattative. La valutazione è sicuramente scesa, non ci sono novità al momento sul fronte Inter dopo il rifiuto di Cancelo. E’ una situazione di calma piatta, lui non vuole andare e la Fiorentina non vuole cederlo”.