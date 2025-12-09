Corriere Fiorentino svela: “Tensione Kean-Mandragora ha toccato punte bollenti all’intervallo”

9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:45

Dopo il rigore la tensione invece di abbassarsi si è alzata

Tutti (almeno apparentemente) ascoltano, nessuno capisce e/o recepisce. E basta pensare a quanto successo sabato a Reggio Emilia per capire di cosa stiamo parlando. Una prestazione incommentabile a livello collettivo, è vero, ma i primi a «tradire» son stati proprio quelli che in teoria avrebbero dovuto caricarsi i compagni sulle spalle. Da una parte Kean (fermo a 2 gol in campionato), di cui l’unica cosa degna di nota è stata l’orribile sceneggiata con Mandragora su chi avrebbe dovuto calciare il rigore. A proposito. Spifferi sempre più forti raccontano di una tensione tra i due che col passare dei minuti non si sarebbe abbassata ma che al contrario, all’intervallo, avrebbe toccato punte bollenti. Se il (fu) bomber non ha lasciato traccia comunque, sul k.o. ci sono invece (ma in negativo) le chiarissime impronte di De Gea. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

