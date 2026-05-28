Gazzetta: “Fagioli con Grosso deve giocare più in profondità. Le abilità di Mandragora si sposano alla perfezione”

Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel dei viola

Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel della Fiorentina, il regista che con intuito e idee l'ha telecomandata fino alla salvezza. Con Grosso dovrà abituarsi a toccare un po' meno il pallone e a giocare un po' più in profondità, velocizzando l'azione.

Mandragora ha chiuso la stagione in crescendo, suggellandola con il gol gioiello all'Allianz Stadium contro la Juventus nella penultima giornata. La sua abilità negli inserimenti si sposa alla perfezione con il progetto tattico del nuovo allenatore, che ama le mezzali dinamiche, abili nei triangoli e utili nella fase di non possesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.