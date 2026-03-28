28 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:29

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Mandragora: “Salvezza obiettivo principale. Conference? Deve essere un traguardo per noi“

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Mandragora: “Salvezza obiettivo principale. Conference? Deve essere un traguardo per noi“

Redazione

28 Marzo · 18:25

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 18:29

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“Nazionale? Dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura“

Rolando Mandragora, calciatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport: “Da quando sono arrivato ho giocato sempre la Conference, ho un buon legame con questa competizione. Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa contro una squadra di grande valore. E aggiungiamoci che in campionato non è ancora fatta per la salvezza, è l’obiettivo principale. Ma come già detto, la Conference deve essere un traguardo per noi e speriamo di poterlo rincorrere fino alla fine.

Nazionale? Il punto più alto che un giocatore possa toccare, rimane un obiettivo e un sogno. Chiaro che tutto passa dalle prestazioni e dal lavoro nel club, dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura”.

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