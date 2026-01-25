25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Cecchi duro: “Mandragora e Ndour come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai”

Redazione

25 Gennaio · 09:52

Aggiornamento: 25 Gennaio 2026 · 10:19

FiorentinamandragoraNdour

"Cos'è mancato alla Fiorentina?"

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Cecchi: “Una doccia gelata. In quella che doveva essere la gara della conferma è arrivata una sconfitta brutale che fa ripiombare squadra e ambiente nella brinata dell’incertezza. Cos’è mancato alla Fiorentina? Tante cose. E’ mancato il Fagioli versione Pizarro delle ultime gare. Sono mancati i suoi compagni di reparto Mandragora e Ndour che, come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai. E’ mancato un Gosens ai suoi livelli e l’attenzione difensiva tutta, con un Comuzzo spaesato come nelle giornate peggiori. Ma la cosa che forse più è mancata sono stati quegli spazi che un Cagliari intasante non ha mai concesso, soffocando il centrocampo viola, facendo riemergere tutte la fragilità di una squadra che fatica immensamente a fare gioco, per poi colpirla spietatamente in contropiede. Cosa salvare? Quell’assalto finale col cuore in gola a dichiarare una voglia orgogliosa di non cedere al destino avverso. Ma non è certo cosa bastevole a scaldare il cuore”.

