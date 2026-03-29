29 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”

Redazione

29 Marzo · 09:50

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 09:50

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Presenza stabilmente in gruppo per l'israeliano

Tra le buone notizie per il tecnico anche la presenza ormai stabile in gruppo di Solomon, recuperato in vista della gara di domenica prossima a Verona, mentre ha continuato a lavorare a parte Mandragora. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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