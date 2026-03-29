Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”

Tra le buone notizie per il tecnico anche la presenza ormai stabile in gruppo di Solomon, recuperato in vista della gara di domenica prossima a Verona, mentre ha continuato a lavorare a parte Mandragora. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
29 Marzo · 09:50
Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 09:50
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Tra le buone notizie per il tecnico anche la presenza ormai stabile in gruppo di Solomon, recuperato in vista della gara di domenica prossima a Verona, mentre ha continuato a lavorare a parte Mandragora. Lo riporta il Corriere Fiorentino.