Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”

Due giocatori recuperati, tre ancora a parte. È questo il bilancio del primo vero giorno di lavoro al Viola Park dopo la domenica di Pasqua e la seduta di scarico di lunedì. Per la gara di domani contro il Crystal Palace, Vanoli sarà chiamato ancora una volta a fare di necessità virtù visto che dei cinque assenti nell’ultima sfida col Verona per adesso hanno recuperato solo Dodo e Mandragora. Due ottime notizie, certo, ma che non hanno fatto fin qui tornare del tutto il sorriso all’allenatore, che a Londra rischia di dover fare i conti col secondo forfait di fila di Parisi e quello di Solomon, che durante la sosta era parso più che pronto al ritorno in campo.

Scontata l’assenza di Fortini, che convive ancora con alcuni problemi alla schiena. Tanto il 2006 quanto l’ex Empoli e l’israeliano ieri hanno proseguito nel loro lavoro individuale e solo la rifinitura di oggi chiarirà se almeno gli ultimi due potranno stringere i denti. Per il turno d’andata con il Palace, scontata la presenza dal 1′ di tanti big, specie Fagioli e Gudmundsson che saranno squalificati con la Lazio. Lo riporta La Nazione.