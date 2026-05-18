Corriere dello Sport esalta Mandragora: "Terzo miglior marcatore della Fiorentina dopo Kean e Gud"

Un tiro che rappresenta la raffinatezza del suo mancino

Quel tiro disegnato col goniometro rappresenta alla perfezione la raffinatezza del suo mancino. Mandragora è diventato il terzo miglior marcatore stagionale della Fiorentina con 8 reti all'attivo. Meglio di lui hanno fatto Kean, a quota 9, e Gudmundsson, 10. Quindi due attaccanti, a cui per definizione spetta centrare la rete. Un po’ meno scontato per un centrocampista come l’ex Torino, che però anche quest’anno ha contribuito pesantemente alla produzione offensiva: in Sereie A ha eguagliato il numero complessivo di gol segnati nelle due precedenti stagioni di campionato messe insieme (4 nel 2024/25 e 3 nel 2023/24). Motivo per cui è il secondo giocatore più impiegato della rosa assieme a De Gea, Ndour e Dodo (46 presenze). Lo riporta il Corriere dello Sport.