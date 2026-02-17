Corriere Fiorentino: “Turnover Fiorentina in Polonia. Gosens e Fortini sulle fasce, Mandragora dal 1’”

La sfida in programma a Bialystok, dove il clima gelido rappresenta una delle tante insidie per il rischio di infortuni muscolari, finisce inevitabilmente in secondo piano rispetto alle prossime 2 gare di campionato con Pisa e Udinese, motivo per cui non ci sarebbe da stupirsi se qualche big dovesse restare al Viola Park. Vanoli ci sta seriamente pensando, non potrebbe essere altrimenti, anche perché pure una versione rivista e corretta della Fiorentina titolare ha tutte le carte in regola per superare l’ostacolo polacco.

Ovvio, la classifica degli avversari (attualmente primi in campionato) racconta di uno stato fisico e mentale migliore, ma sulla carta i valori tra le due compagini non sono poi così distanti, nemmeno se Vanoli dovesse tenere a riposo parecchi titolari.

Insomma turnover sì, ma senza rinunciare all’ambizione di proseguire il cammino europeo e, magari, tornare a considerarlo un obiettivo reale una volta raggiunta una posizione di classifica più tranquilla. Di certo nel gruppo in partenza domani non ci sarà Rugani, rimasto fuori dalla lista Uefa e la cui prima convocazione potrebbe arrivare solo con il Pisa, ma anche Gudmundsson è destinato a restare a riposo con lo stesso obiettivo di tornare abile e arruolabile per il campionato. In uno scenario del genere, e considerato che Mandragora sarà squalificato dopo il giallo rimediato a Como, a riposare saranno anche Fagioli e Kean con quest’ultimo destinato a lasciar spazio a Piccoli, mentre tra i titolari si rivedranno Fabbian e Fazzini chiamati al riscatto dopo la chance persa in coppa Italia contro il Como.

Quanto alla difesa, dove la coppia di centrali può esser composta da Comuzzo e Ranieri, a destra Fortini può sperare in una maglia da titolare, esattamente come il recuperato Gosens che si dovrebbe rivedere nel ruolo di terzino sinistro. Il tedesco è scivolato dietro a Parisi nelle gerarchie di formazione, ma il suo carisma può tornare utile nel gelo di Byalistok, favorendo in questo modo anche la conferma di Harrison sulla corsia offensiva destra.

A seguire la squadra in una trasferta complicata anche sul piano logistico ci saranno anche circa 350 tifosi, che oltre a sfidare il freddo (per giovedì sera è prevista una temperatura intorno ai -8°) dovranno prima volare su Varsavia e poi muoversi verso Bialystok, distante circa 18o chilometri, visto che l’aeroporto locale non è più aperto a voli di linea. Lo scrive il Corriere Fiorentino.