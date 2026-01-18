La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli

La Fiorentina soffre nel finale ma stringe i denti e conquista tre punti importanti

Prima partita per la Fiorentina dopo la morte del presidente Rocco Commisso. La squadra di Paolo Vanoli oggi alle ore 15 affronta il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano al Dall’Ara. La Fiorentina deve continuare a conquistare risultati utili per cercare di raggiungere una complicata salvezza.

PRIMO TEMPO- Al 5’ il Bologna sbaglia, Gudmundsson ne approfitta e allarga per Parisi che calcia, ma va a sbattere sul muro rossoblù. Al 6’ buona azione sulla destra, Piccoli viene anticipato, chiusura in angolo. Al 17’ ottima ripartenza della Fiorentina, Dodò mette palla dentro, si stacca Ndour che calcia e la mette nell’angolino. Gol annullato per fuorigioco di Parisi ad inizio azione. Al 19’ Gudmundsson crossa dentro sul secondo palo arriva Mandragora che si inserisce e trafigge Ravaglia, 1-0 Fiorentina! Il numero 8 dedica il gol al presidente Commisso. Al 23’ Mandragora attende per Parisi che va sul mancino e per poco non trova la porta. Al 28’ Fagioli spizzica la palla, che finisce sulla testa di Holm e poi si spegne sul fondo. Al 32’ sfuma una grande chance per Gudmundsson. Al 35’ Mandragora calcia dalla distanza ma pallone che non trova il giro giusto. Al 37’ Fagioli se la sposta sul destro e calcia, Ravaglia para. Al 38’ giallo per Holm. Al 45’ Piccoli segna in scivolata anticipando Ravaglia, il check interviene per offside ma il numero 91 è in gioco. 2-0 Fiorentina al Dall’Ara!

SECONDO TEMPO- Quattro cambi all’intervallo per il Bologna, fuori Holm, Orsolini, Odgaard e Freuler, dentro Rowe, Fabbian, Zortea e Moro. Al 52’ Pongracic prova lo scavino ma Ravaglia resta in piedi e nega la gioia del gol al difensore. Al 71’ triplo cambio per la Fiorentina, fuori Mandragora, Ndour e Gudmundsson, dentro Sohm, Brescianini e Solomon. Nel Bologna fuori Pobega, dentro Ferguson. Al 77’ giallo per Miranda. Al 78’ Parisi esce per un problema al flessore, al suo posto Fortini. All’82’ cross dentro, Fabbian colpisce il pallone di testa, c’è De Gea. All’85’ Rowe colpisce in pieno di sinistro il palo. All’87’ Solomon calcia ma non trova lo specchio della porta. All’88’ la Fiorentina perde palla, Fagioli sbaglia, Rowe mette dentro e Fabbian segna l’1-2. Al 90’ giallo per Ferguson. Al 92’ la Fiorentina rischia ancora una volta, Castro calcia fuori dallo specchio. Al 93’ fuori Fagioli, dentro Ranieri. Al 95' Cambiaghi calcia, devia Pongracic in corner.