Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean
Vanoli ha diramato la lista per i convocati di domani a Verona in uno scontro salvezza importante per la classifica
Il mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a Verona con diverse defezioni per infortunio come Mandragora, Dodò e Fortini, Solomon non ha ancora recuperato a pieno così come Parisi che ha preso una brutta botta contro l'Inter.
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BONANNO Piergiorgio
3) BRASCHI Riccardo
4) BRESCIANINI Marco
5) CHRISTENSEN Oliver (P)
6) COMUZZO Pietro
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAGIOLI Nicolò
11) FAZZINI Jacopo
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) KEAN Moise Bioty
16) KOŠPO Eman
17) KOUADIO Eddy Nda Konan
18) LEZZERINI Luca (P)
19) NDOUR Cher
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
24) SADOTTI Edoardo