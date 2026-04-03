Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean

Vanoli ha diramato la lista per i convocati di domani a Verona in uno scontro salvezza importante per la classifica

Il mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a Verona con diverse defezioni per infortunio come Mandragora, Dodò e Fortini, Solomon non ha ancora recuperato a pieno così come Parisi che ha preso una brutta botta contro l'Inter.

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Riccardo

4) BRESCIANINI Marco

5) CHRISTENSEN Oliver (P)

6) COMUZZO Pietro

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAGIOLI Nicolò

11) FAZZINI Jacopo

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) KEAN Moise Bioty

16) KOŠPO Eman

17) KOUADIO Eddy Nda Konan

18) LEZZERINI Luca (P)

19) NDOUR Cher

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

24) SADOTTI Edoardo