6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio

Redazione

6 Dicembre · 17:43

Aggiornamento: 6 Dicembre 2025 · 17:43

TAG:

FiorentinaKeanmandragoraRanierisassuolo

Condividi:

di

Kean, Ranieri e Mandragora protagonisti di una brutta discussione in occasione del rigore che ha portato in vantaggio la Fiorentina

Di male in peggio in casa Fiorentina. Oltre la sconfitta, l’ottava in 14 partite in questa Serie A, fa notizia l’acceso diverbio avvenuto in occasione del momentaneo vantaggio dei viola, siglato da Rolando Mandragora su rigore. La discussione ha visto protagonisti Kean e Ranieri, ma ha coinvolto lo stesso Mandragora e persino Fagioli. L’attaccante della Fiorentina si era infatti presentato sul dischetto con l’intenzione di battere il penalty. A quel punto è intervenuto il capitano dei gigliati, che ha raggiunto Kean e gli ha spiegato animatamente che avrebbe calciato Mandragora. Nel frattempo, Fagioli ha cercato di calmare il centravanti, mentre Vanoli ha deciso di non intervenire per placare gli animi.

Un altro segnale, dunque, di poca stabilità all’interno dello spogliatoio. Dopo il gol, Kean non è andato a esultare con i compagni, tornando a testa bassa verso il cerchio di centrocampo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio