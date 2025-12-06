Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio

Di male in peggio in casa Fiorentina. Oltre la sconfitta, l’ottava in 14 partite in questa Serie A, fa notizia l’acceso diverbio avvenuto in occasione del momentaneo vantaggio dei viola, siglato da Rolando Mandragora su rigore. La discussione ha visto protagonisti Kean e Ranieri, ma ha coinvolto lo stesso Mandragora e persino Fagioli. L’attaccante della Fiorentina si era infatti presentato sul dischetto con l’intenzione di battere il penalty. A quel punto è intervenuto il capitano dei gigliati, che ha raggiunto Kean e gli ha spiegato animatamente che avrebbe calciato Mandragora. Nel frattempo, Fagioli ha cercato di calmare il centravanti, mentre Vanoli ha deciso di non intervenire per placare gli animi.

Un altro segnale, dunque, di poca stabilità all’interno dello spogliatoio. Dopo il gol, Kean non è andato a esultare con i compagni, tornando a testa bassa verso il cerchio di centrocampo.