Moviola Gazzetta: “Ok il rigore dato alla Fiorentina. Poi Mandragora giù ma niente estremi per il penalty”
La moviola di Fiorentina-Palace
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2026 08:16
Nelle pagine di La Gazzetta dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Crystal Palace: “Poco prima della mezzora, calcio di rigore a favore della Fiorentina: sombrero di Mandragora a saltare Canvot, che gli sferra un calcione sulla gamba sinistra; Gil Manzano non ha dubbi e indica subito il dischetto. Nella ripresa, ancora Mandragora va giù dopo un contrasto aereo con Yeremy Pino nel pressi dell'area di rigore, ma non ci sono gli estremi per un secondo penalty”.