Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"

La sostituzione a metà secondo tempo accende gli animi: sorriso ironico del centrocampista, poi il confronto con l’allenatore

Al 66° minuto della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, un episodio ha attirato l’attenzione oltre il gioco. Vanoli ha deciso di richiamare in panchina Mandragora, inserendo al suo posto Fabbian, anche alla luce dell’ammonizione rimediata poco prima dal centrocampista.

Durante l’uscita dal campo, però, il centrocampista viola ha lasciato trasparire un atteggiamento polemico: mentre si avvicinava alla linea di metà campo, ha lanciato uno sguardo verso la panchina accompagnato da un sorriso ironico, senza rivolgersi direttamente al tecnico.

La situazione ha spinto Vanoli a intervenire subito, raggiungendo il giocatore per un confronto chiarificatore. Nonostante il gesto distensivo, Mandragora ha poi preso posto in panchina rimanendo in disparte.

In sala stampa il tecnico viola interrogato sull'argomento a dichiarato: "Sono le dinamiche belle di campo. Rolando è uno che ci tiene e che non voleva uscire, aveva voglia di darci una mano". [Foto LaViola]