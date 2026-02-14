14 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Mandragora: “Sul rigore era successo un casino a Sassuolo, l’ho lasciato volentieri a Moise, siamo felici per lui”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

14 Febbraio · 18:14

Aggiornamento: 14 Febbraio 2026 · 18:15

Mandragora dopo l’1-2 di Como: ci serviva una vittoria anche sporca, ora restiamo uniti e guardiamo avanti.

Rolando Mandragora ha parlato della vittoria contro il Como per 1-2 ai microfoni di DAZN, queste sono le sue parole: “Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di entusiasmo adesso, purtroppo un po’ manca, quindi cerchiamo di tirarci su l’uno con l’altro. Avevamo bisogno di una vittoria così, anche se sporca. Ora ci aspettano altre 13 partite, devono essere tutte come oggi”.

Sul rigore: “Era successo un casino a Sassuolo, quindi gliel’ho lasciato volentieri. Per fortuna abbiamo vinto, siamo felici sia per Moise che per Nicolò. Ora guardiamo avanti”.

