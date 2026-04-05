5 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

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Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”

Parisi (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”

Redazione

5 Aprile · 09:49

Aggiornamento: 5 Aprile 2026 · 09:49

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Se nessuno recupera, l'11 di Londra sarà simile a quello visto ieri

La speranza di Vanoli verso la gara d’andata con il Crystal Palace è quella di recuperare almeno Parisi, Dodo e Mandragora, visto che il problema di Fortini non sembra essere di immediata risoluzione e Solomon, nonostante la settimana scorsa nell’allenamento a porte aperte avesse dato ottimi segnali di ripresa, non pare vicino a ricevere l’ok per il ritorno all’attività agonistica dopo il lungo stop avuto.

Se nessuno di loro dovesse recuperare, è chiaro che l’undici che verrà proposto al Selhurst Park sarà molto simile – se non identico – a quello visto contro l’Hellas, visto che tra infortunati ed esclusi dalla lista Uefa Vanoli avrà ben poche alternative. Per la sfida in Inghilterra sono attesi almeno 1.600 tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, con i biglietti messi a disposizione dei supporters gigliati che sono andati esauriti nel giro di appena tre giorni. Lo scrive La Nazione.

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