Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"

Le parole di Rolando Mandragora a pochi minuti da Fiorentina-Lazio con il ritorno da titolare del centrocampista viola

Intervistato nel pre-partita di Dazn, Rolando Mandragora ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Lazio.

Una partita fondamentale per i viola che potrebbero mettere al sicuro l'obbiettivo salvezza con una vittoria sulla squadra allenata da Maurizio Sarri:

Ecco le parole del centrocampista della Fiorentina:

"La responsabilità la sento a prescindere, sono tra i più esperti. Con qualche assenza in più la sento maggiormente ma non deve essere un alibi."

Sulla salvezza vicina:

"Ogni partita è un occasione, vale sempre tre punti. Sarà una partita importante, abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza, speriamo sia la volta giusta"