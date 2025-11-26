Bucciantini: “A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina dopo il pareggio con la Juventus e la vigilia della gara di Conference contro l’Aek Atene: “Vanoli ha migliorato la squadra, sta dando intensità alla squadra però ha ancora delle incertezze in mezzo al campo dove a parte i gol di Mandragora non c’è molto perché nessuno sta spiccando in modo da tale da prendere il posto da titolare.”

Sulla gara di sabato: “Il primo tempo è stato troppo bloccato perché la Fiorentina aveva paura di perdere e di scivolare ancora più in basso, mentre i bianconeri non hanno ancora capito l’idea di Spalletti e lo stanno studiando, infatti la partita è stata contratta anche con le varie interruzioni. La gara era da pareggio e i viola non meritavano lo svantaggio. La cosa positiva è stata la reazione, infatti poi si è sbloccata e ha giocato meglio.”

Sulla difesa: “Prima di sabato era la peggiore del campionato, ora ha ritrovato più coraggio grazie a Vanoli. Sta curando la fase difensiva e sabato si è vista più organizzazione dietro dove si soffriva tanto e dove eravamo molto fragili. Sistemato lì, poi arriverà il resto con più occasioni e più spensieratezza.”