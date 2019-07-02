Velocità di abbonamenti doppia rispetto allo scorso anno. Un terzo delle tessere staccate in Curva Fiesole

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport in sei giorni sono state staccate 2000 tessere, il doppio quindi rispetto alla scorsa stagione. Un terzo degli abbonamenti sono stati staccati per la Cur...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport in sei giorni sono state staccate 2000 tessere, il doppio quindi rispetto alla scorsa stagione. Un terzo degli abbonamenti sono stati staccati per la Curva Fiesole ma sta andando benissimo anche la vendita degli Under 30, Over 65 e donne. Il 20% sono nuovi abbonati. Se ci pensiamo bene non è arrivato poi neanche il primo acquisto ufficiale, l'entusiasmo è quindi portato da Rocco Commisso.