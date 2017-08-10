Adesso gli abbonamenti crescono, fino ad ora sono 12 mila le tessere staccate e c'è una promozione vantaggiosa

Come riporta La Nazione procede a ritmo più veloce la vendita degli abbonamenti in casa Fiorentina e questo dato è destinato a salire

La campagna abbonamenti della Fiorentina procede a buoni ritmi. Sono già oltre 12mila le tessere vendute, e il numero è destinato a salire. Chi rinnova il proprio abbonamento ha la possibilità di portare fino a quattro nuovi abbonati che possono sottoscrivere l’abbonamento al prezzo vantaggioso della prelazione, e le numerose iniziative previste per la stagione 2017-18 sta facendo procedere la vendita a buoni ritmi.

La Nazione