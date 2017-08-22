Abbonamenti, che flop. Le tessere vendute sono solo 13.500 un crollo verticale in casa Fiorentina

Anche nel primo anno ci furono pochi abbonati ma a riaccendere l’entusiasmo fu l’Aeroplanino, che col suo gioco portò tanta gente allo stadio ogni domenica

Attualmente sono stati staccati 13.500 e, considerando la chiusura della campagna prevista per sabato prossimo, difficilmente si andrà oltre le 15.000 tessere. Un vero e proprio crollo verticale rispetto alle passate stagioni. L’anno della C2 gli abbonati furono quasi 16.700 (16.648), mentre il record negativo dell’era Della Valle resta quello della stagione 2011/12: allora furono venduti appena 13.385. L’anno dopo, il primo di Montella, è vero che gli abbonamenti staccati furono pochi di più (13.528), ma a riaccendere l’entusiasmo fu l’Aeroplanino, che col suo gioco portò ogni volta allo stadio una media di 25.600 persone.

E’ questo quello che dovranno fare Pioli e i suoi ragazzi: il calo è evidente, nell’ordine del 30%, ma con l’orgoglio e il sudore, in nome di una maglia che tutti hanno voluto, la storia può essere cambiata. Domenica, detto che da Genova potrà arrivare qualche centinaio di tifosi blucerchiati, complici anche le promozioni varate dalla società, si dovrebbe arrivare ad un complessivo di circa 6.000 biglietti venduti, per un totale di 20/21 mila spettatori.

Corriere dello Sport Stadio