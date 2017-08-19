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Abbonamenti viola, la quota è bloccata a 13 mila. La Fiorentina allunga il periodo di vendita fino al 26 agosto

Decisivo in positivo potrebbe essere un risultato positivo a San Siro contro l'inter e magari anche un grande colpo di mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 10:11
Abbonamenti viola, la quota è bloccata a 13 mila. La Fiorentina allunga il periodo di vendita fino al 26 agosto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La quota della vendita del numero di abbonamenti per la nuova stagione della Fiorentina è rimasta bloccata a quota 13200, la società viola ha cosi deciso di allungare la vendita fino a sabato 26 agosto: decisivo anche il risultato contro l’Inter. Un punteggio positivo a San Siro potrebbe essere un traino determinante per il finale di campagna abbonamenti. Lo riporta La Nazione

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