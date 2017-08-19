Abbonamenti viola, la quota è bloccata a 13 mila. La Fiorentina allunga il periodo di vendita fino al 26 agosto
Decisivo in positivo potrebbe essere un risultato positivo a San Siro contro l'inter e magari anche un grande colpo di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 10:11
La quota della vendita del numero di abbonamenti per la nuova stagione della Fiorentina è rimasta bloccata a quota 13200, la società viola ha cosi deciso di allungare la vendita fino a sabato 26 agosto: decisivo anche il risultato contro l’Inter. Un punteggio positivo a San Siro potrebbe essere un traino determinante per il finale di campagna abbonamenti. Lo riporta La Nazione