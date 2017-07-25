Tutto il malcontento dei tifosi viola negli abbonamenti flop. Sono solo 4 mila le tessere vendute per la stagione della Fiorentina

Il mercato fino ad ora fatto solo di cessioni sta spezzando l'entusiasmo dei tifosi viola. Il 60% non ha ancora rinnovato l'abbonamento

Prosegue la campagna abbonamenti della Fiorentina. Le tessere rinnovate e comprate a oggi sono circa 4.000, il 40% circa di quanto invece fatto esattamente un anno fa. Il malumoredei tifosi viola si capisce anche da questi numeri negativi rispetto agli anni scorsi. Chi ha deciso di rinnovare o fare l’abbonamento alla Fiorentina ha sfruttato comunque le promozioni: un tifoso su tre ha deciso di aderire alle iniziative della società viola. Da ricordare che la prelazione alla stagione 2017-2018, per rinnovare l’abbonamento a tariffe agevolate, scadrà il prossimo 31 luglio. È ancora attivo anche l’InViola Time: fino a lunedì prossimo i nuovi abbonati potranno approfittare delle tariffe più convenienti dell’estate. Dal 2 al 19 agosto aprirà invece la fase di vendita libera degli abbonamenti.