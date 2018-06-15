Al via la campagna abbonamenti: si parte lunedì prossimo, tutte le info necessarie...

ACF Fiorentina, attraverso il media ufficiale – violachannel.tv – ed i vari canali social, ha reso noto che la campagna abbonamenti, in vista della stagione sportiva 2018/19, prenderà il via lunedì 18...

ACF Fiorentina, attraverso il media ufficiale – violachannel.tv – ed i vari canali social, ha reso noto che la campagna abbonamenti, in vista della stagione sportiva 2018/19, prenderà il via lunedì 18 giugno.

La prima fase (dal 18 giugno al 25 luglio) sarà dedicata alla prelazione, la seconda fase (dal 26 al 27 luglio) sarà riservata al cambio postomentre dal 30 luglio al 18 agosto avrà inizio la vendita libera dei tagliandi.

ACF Fiorentina, come ogni anno, ha studiato alcune speciali iniziative rivolte, per esempio: agli under 30, alle donne, agli over 65 e non solo…

I prezzi, ovviamente, variano dai 3.000 euro della Tribuna Vip ai 260 euro richiesti per sottoscrivere l’abbonamento in una delle due curve.

Per ulteriori informazioni circa prezzi, riduzioni, biglietterie e tanto altro vi inviamo a visitare la sezione del sito violachannel.tv appositamente dedicata alla campagna abbonamenti.