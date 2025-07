In sole 6 ore sono 3.500 gli abbonamenti dei tifosi della Fiorentina rinnovati per la prossima stagione

Nella giornata di oggi è iniziata la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della stagione 2025/2026. Infatti con oggi iniziava il periodo per chi era in possesso di abbonamento anche la scorsa stagione di confermare e rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione. In sole 6 ore sono state rinnovate 3.500 tessere, un buon dato per iniziare la campagna abbonamenti con il piede giusto. Vedremo quale sarà il dato finale che chissà potrà essere influenzato da qualche acquisto o magari dalla permanenza di Kean