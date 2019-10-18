La classifica degli abbonamenti in A, Fiorentina terza, superata la Juventus. Flop Napoli e Torino
Con la chiusura della campagna abbonamenti del Sassuolo, fissata per il 14 ottobre, sono ufficialmente terminate le vendite delle tessere per la stagione 2019/2020.Dall'analisi emergono alcune statist...
Con la chiusura della campagna abbonamenti del Sassuolo, fissata per il 14 ottobre, sono ufficialmente terminate le vendite delle tessere per la stagione 2019/2020.
Dall'analisi emergono alcune statistiche interessanti: a livello totale, il numero dei tifosi che tutte le domeniche coloreranno le tribune d'Italia sale a 354.488. Un numero importante, con un aumento del 10,16% (+36.401) rispetto al 2018/2019.
A livello di squadre, solamente in quattro registrano una diminuzione degli abbonati: Juventus, Roma, Sampdoria e Spal. I bianconeri, però, hanno deciso di non aprire alla vendita libera dopo la fase di prelazione per i vecchi abbonati, così da lasciare più biglietti singoli disponibili. I ferraresi, invece, registrano solamente un -2,6%. Asterisco doveroso anche in casa Inter, dove la vendita è stata fermata a quota 41.000 (tetto massimo).
Tra le squadre che fanno registrare dati migliori, brilla l'Atalanta, che rimpie il 78% del nuovo Gewiss Stadium, mentre il San Paolo di Napoli si popola solamente per il 23%. Volano Fiorentina e Lecce: i Viola, complici gli arrivi di Commisso e Ribery, aumentano del 15%, mentre i pugliesi registrano un incredibile +275%. Merito dei 18.662 tifosi fedeli al Via del Mare: c'è voglia di Serie A. Di una Serie A che, nonostante stadi non sul modello inglese e l'aumento delle pay-tv, attira tifosi e appassionati.
10 posto) ATALANTA
Abbonamenti 2019/2020: 16.620
Abbonamenti 2018/2019: 15.446
Differenza: +1.174
Totale capienza stadio: 21.300
11 posto) BOLOGNA
Abbonamenti 2019/2020: 15.375
Abbonamenti 2018/2019: 13.708
Differenza: +1.667
Totale capienza stadio: 38.279
17 posto) BRESCIA
Abbonamenti 2019/2020: 10.500
Abbonamenti 2018/2019: 4.195 (Serie B)
Differenza: +6.305
Totale capienza stadio: 16.743
16 posto) CAGLIARI
Abbonamenti 2019/2020: 10.700
Abbonamenti 2018/2019: 10.300
Differenza: +400
Totale capienza stadio: 1.600
3 posto) FIORENTINA
Abbonamenti 2019/2020: 28.026
Abbonamenti 2018/2019: 21.219
Differenza: +6.807
Totale capienza stadio: 43.147
8 posto) GENOA
Abbonamenti 2019/2020: 18.200
Abbonamenti 2018/2019: 17.490
Differenza: +710
Totale capienza stadio: 36.599
1 posto) INTER
Abbonamenti 2019/2020: 41.000
Abbonamenti 2018/2019: 38.000
Differenza: +3000
Totale capienza stadio: 80.018
4 posto) JUVENTUS
Abbonamenti 2019/2020: 27.700
Abbonamenti 2018/2019: 29.300
Differenza: -1.600*
Totale capienza stadio: 41.507
6 posto) LAZIO
Abbonamenti 2019/2020: 19.700
Abbonamenti 2018/2019: 19.300
Differenza: +400
Totale capienza stadio: 72.698
7 posto) LECCE
Abbonamenti 2019/2020: 18.662
Abbonamenti 2018/2019: 6.777 (Serie B)
Differenza: +11885
Totale capienza stadio: 31.533
2 posto) MILAN
Abbonamenti 2019/2020: 32.000
Abbonamenti 2018/2019: 30.000
Differenza: +2.000
Totale capienza stadio: 80.018
14 posto) NAPOLI
Abbonamenti 2019/2020: 13.000
Abbonamenti 2018/2019: no campagna abbonamenti
Differenza: /
Totale capienza stadio: 55.000
13 posto) PARMA
Abbonamenti 2019/2020: 13.102
Abbonamenti 2018/2019: 12.709
Differenza: +393
Totale capienza stadio: 22.352
5 posto) ROMA
Abbonamenti 2019/2020: 21.559
Abbonamenti 2018/2019: 23.398
Differenza: -1.839
Totale capienza stadio: 72.698
9 posto) SAMPDORIA
Abbonamenti 2019/2020: 16.302
Abbonamenti 2018/2019: 17.042
Differenza: -740
Totale capienza stadio: 36.599
20 posto) SASSUOLO
Abbonamenti 2019/2020: 7.411
Abbonamenti 2018/2019: 6.305
Differenza: +1.106
Totale capienza stadio: 23.717
19 posto) SPAL
Abbonamenti 2019/2020: 8.097
Abbonamenti 2018/2019: 8.311
Differenza: -214
Totale capienza stadio: 16.134
15 posto) TORINO
Abbonamenti 2019/2020: 12.143
Abbonamenti 2018/2019: 10.985
Differenza: +1.158
Totale capienza stadio: 28.177
12 posto) UDINESE
Abbonamenti 2019/2020: 13.800
Abbonamenti 2018/2019: 12.926
Differenza: +874
Totale capienza stadio: 25.132
18 posto) VERONA
Abbonamenti 2019/2020: 10.591
Abbonamenti 2018/2019: 7.676 (Serie B)
Differenza: +2.915
Totale capienza stadio: 39.211
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