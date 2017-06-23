Solo mille abbonamenti fatti. Cinque motivi per cui la Fiorentina deve preoccuparsi
Abbonamenti alla nuova stagione in netto calo e il futuro non promette nulla di buono. Ecco perché
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 11:29
Ad oggi sono mille i fedelissimi che hanno deciso di rinnovare l’abbonamento con la Fiorentina. La sensazione è che la smagliatura tra città e Della Valle sia lontana dall’essere rammendata.
Ci sono almebo cinque motivi per cui gli ottimisti e la società viola devono essere preoccupati:
1) nessun big venduto, ma in procinto di
2) in entrata solo ex e volti nuovi
3) i DV sono ancora sull’Aventino
4) il cambio di comunicazione sta producendo equivoci pericolosi
5) non c’è neppure l’odore della svolta.
(Corriere dello Sport)