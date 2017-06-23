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Solo mille abbonamenti fatti. Cinque motivi per cui la Fiorentina deve preoccuparsi

Abbonamenti alla nuova stagione in netto calo e il futuro non promette nulla di buono. Ecco perché

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 11:29
Solo mille abbonamenti fatti. Cinque motivi per cui la Fiorentina deve preoccuparsi - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Ad oggi sono mille i fedelissimi che hanno deciso di rinnovare l’abbonamento con la Fiorentina. La sensazione è che la smagliatura tra città e Della Valle sia lontana dall’essere rammendata.

Ci sono almebo cinque motivi per cui gli ottimisti e la società viola devono essere preoccupati:

1) nessun big venduto, ma in procinto di
2) in entrata solo ex e volti nuovi
3) i DV sono ancora sull’Aventino
4) il cambio di comunicazione sta producendo equivoci pericolosi
5) non c’è neppure l’odore della svolta.
(Corriere dello Sport)

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