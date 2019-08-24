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CorSport, abbonamenti a quota 24.000, Commisso spera di raggiungere i 25.000 e Barone...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport è sempre molto affollata la biglietteria viola per effettuare l'abbonamento stagionale. Finora sono state staccate 24.000 tessere ma il neo presidente vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 09:52
CorSport, abbonamenti a quota 24.000, Commisso spera di raggiungere i 25.000 e Barone... - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport è sempre molto affollata la biglietteria viola per effettuare l'abbonamento stagionale. Finora sono state staccate 24.000 tessere ma il neo presidente viola Rocco Commisso spera di arrivare a quota 25.000. Joe Barone invece nelle scorse settimane affermò la speranza di raggiungere i 28.000.

 

 

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