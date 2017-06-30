Flop senza precedenti degli abbonamenti per la Fiorentina, solo 1200 tessere vendute fino ad ora

Arrivano pessime notizie dal fronte abbonamenti in casa viola. Mercato, voci di cessioni e caos societario non aiutano

Gli abbonamenti viola non decollano, nemmeno il legame con la tradizione fiorentina spinge i tifosi ad abbonarsi: finora sono state vendute infatti solo 1.270 tessere. Un flop senza precedenti come riportato dal Corriere fiorentino questa mattina. Si aspetta e su spera in un netti miglioramento nelle prossime settimane. Indubbiamente il mercato, le tante voci di cessioni e il caos societario non aiutano.