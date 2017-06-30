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Flop senza precedenti degli abbonamenti per la Fiorentina, solo 1200 tessere vendute fino ad ora

Arrivano pessime notizie dal fronte abbonamenti in casa viola. Mercato, voci di cessioni e caos societario non aiutano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 11:59
Flop senza precedenti degli abbonamenti per la Fiorentina, solo 1200 tessere vendute fino ad ora - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Gli abbonamenti viola non decollano, nemmeno il legame con la tradizione fiorentina spinge i tifosi ad abbonarsi: finora sono state vendute infatti solo 1.270 tessere. Un flop senza precedenti come riportato dal Corriere fiorentino questa mattina. Si aspetta e su spera in un netti miglioramento nelle prossime settimane. Indubbiamente il mercato, le tante voci di cessioni e il caos societario non aiutano.

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