La Repubblica, obiettivo Commisso superare quota 20.000 abbonati al Franchi

Questo è quanto riporta La Repubblica nell’edizione odierna. Ieri, con uno splendido spot emozionale tra storia e futuro è stato dato il via alla campagna abbonamenti 2019/2020. Queste le parole dello...

Questo è quanto riporta La Repubblica nell’edizione odierna. Ieri, con uno splendido spot emozionale tra storia e futuro è stato dato il via alla campagna abbonamenti 2019/2020. Queste le parole dello speaker: “Abbiamo la storia, la passione, il cuore, l’orgoglio, l’amore di una città, abbiamo i colori, la nostra maglia. Abbiamo un solo obiettivo: riprendiamo il nostro posto, perché questa è Firenze”. Un messaggio ben chiaro, Commisso vuole riportare la Fiorentina in Europa, questa piazza che aveva perso l’entusiasmo che con il suo arrivo ha ritrovato. Sono molte le persone che sono pronte ad abbonarsi dopo il cambio proprietà. Per il sesto anno consecutivo i prezzi sono bloccati e ci sono inoltre diverse agevolazioni. Il record di abbonati allo stadio risale alla stagione 2008/2009 e conta 25.000 persone. Ottimo risultato nel 2013, con l’arrivo di Mario Gomez la quota è stata di 23.000. Lo scorso anno invece di 20.000, Commisso vorrebbe superare questa soglia e la conferma di Chiesa sarebbe anche un colpo in chiave campagna abbonamenti. La speranza è infatti quella di costruire la nuova Fiorentina intorno proprio al giovane attaccante.