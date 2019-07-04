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Comunicato ACF, abbonamenti a quota 3000

A 8 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 sono già più di 3000 i tifosi viola che hanno scelto di acquistare il tagliando di accesso per il prossimo campionato. Fonte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 18:09
Comunicato ACF, abbonamenti a quota 3000 - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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A 8 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 sono già più di 3000 i tifosi viola che hanno scelto di acquistare il tagliando di accesso per il prossimo campionato.

 

Fonte: Violachannel

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