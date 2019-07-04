Comunicato ACF, abbonamenti a quota 3000
A 8 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 sono già più di 3000 i tifosi viola che hanno scelto di acquistare il tagliando di accesso per il prossimo campionato. Fonte...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 18:09
A 8 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 sono già più di 3000 i tifosi viola che hanno scelto di acquistare il tagliando di accesso per il prossimo campionato.
Fonte: Violachannel