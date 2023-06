Riparte la campagna abbonamenti ma non in Curva Ferrovia, confermato il piccolo aumento

In questa settimana dovrebbero arrivare notizie sul fronte della campagna abbonamenti, che i viola stanno ultimando. Confermato un piccolo aumento dai prezzi voluto dalla società. L’altro dato certo è che non ci si potrà abbonare in Curva Ferrovia, che da gennaio del prossimo anno sarà oggetto dei primi lavori di restyling del Franchi. Lo scrive La Nazione.

