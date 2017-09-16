La Nazione, oggi sarà ufficiale il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 17 mila tessere per la Fiorentina
Oggi la chiusura ufficiale della campagna abbonamenti per questa nuova stagione. Ci si può abbonare fino alle ore 18
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 11:12
Oggi è l’ultimo giorno per potersi abbonare alla Fiorentina, la scadenza sarà alle ore 18, fino all'inizio della partita in pratica. Durante la partita contro il Bologna la società comunicherà il dato finale della campagna abbonamenti che potrebbe avvicinarsi a quota 17mila abbonati per questa stagione. Così riporta La Nazione.