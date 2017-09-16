Labaro Viola

La Nazione, oggi sarà ufficiale il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 17 mila tessere per la Fiorentina

Oggi la chiusura ufficiale della campagna abbonamenti per questa nuova stagione. Ci si può abbonare fino alle ore 18

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 11:12
La Nazione, oggi sarà ufficiale il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 17 mila tessere per la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola
Rassegna Stampa
Fiorentina
Abbonamenti
Condividi

Oggi è l’ultimo giorno per potersi abbonare alla Fiorentina, la scadenza sarà alle ore 18, fino all'inizio della partita in pratica. Durante la partita contro il Bologna la società comunicherà il dato finale della campagna abbonamenti che potrebbe avvicinarsi a quota 17mila abbonati per questa stagione. Così riporta La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok