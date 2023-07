Raggiunti i 10 mila abbonati per la Fiorentina. Società fa marcia indietro e aggiunge la tariffa Under14

Ottimo traguardo per la Fiorentina a pochi giorni dall’apertura della campagna abbonamenti, la società viola ha annunciato il traguardo dei 10 mila abbonamenti raggiunti nella giornata in cui è stata rintrodotta la tariffa Under 14, ovvero un prezzo ridotto per i piccoli tifosi che in un primo momento non c’era. Infatti chi aveva fatto l’abbonamento con i prezzi iniziali, verrà rimborsato della differenza

