ACF, raggiunta quota 13.000 abbonati per la nuova stagione

Prosegue a gran ritmo la campagna abbonamenti 2019-20. Già 13.000 tifosi viola hanno acquistato il tagliando d’accesso per assistere a 20 partite (19 di campionato + 1 di Coppa Italia) nella prossima...

Prosegue a gran ritmo la campagna abbonamenti 2019-20. Già 13.000 tifosi viola hanno acquistato il tagliando d’accesso per assistere a 20 partite (19 di campionato + 1 di Coppa Italia) nella prossima stagione.

Ricordiamo ai vecchi abbonati che c’è tempo fino al 31 luglio per rinnovare il proprio tagliando e che nelle giornate dell’1 e 2 agosto sarà possibile, eventualmente, modificare il posto all’interno del proprio settore.

Dal 5 Agosto parte la vendita libera e sarà possibile acquistare il vostro titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.