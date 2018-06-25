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Campagna abbonamenti: sono già 1.000 i tagliandi staccati nella prima settimana

Il Corriere dello Sport-Stadio, nella sua edizione odierna, dedica ampio spazio alla campagna abbonamenti per la stagione 2018/19, che ha preso il via una settimana fa. Infatti, stando a quanto si leg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 12:11
Campagna abbonamenti: sono già 1.000 i tagliandi staccati nella prima settimana - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Il Corriere dello Sport-Stadio, nella sua edizione odierna, dedica ampio spazio alla campagna abbonamenti per la stagione 2018/19, che ha preso il via una settimana fa. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, la vendita dei tagliandi sta procedendo positivamente: con ben 1.000 tessere staccate nei primi sette giorni. Una dato estremamente positivo considerando che la campagna acquisti, complici gli inevitabili rallentamenti nelle trattative dovuti al Mondiale russo, non ha ancora riservato alcun colpo ad effetto. L'obiettivo, come la scorsa stagione, è quello di abbattere il muro dei 20.000 abbonamenti.

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