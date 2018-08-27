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Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese

Buone notizie per tutti i tifosi che vogliono vivere la Stagione 2018/19 accanto alla squadra viola. A partire da oggi, per tutti i sostenitori gigliati che non avessero ancora acquistato l’abbonament...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 12:32
Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Buone notizie per tutti i tifosi che vogliono vivere la Stagione 2018/19 accanto alla squadra viola. A partire da oggi, per tutti i sostenitori gigliati che non avessero ancora acquistato l’abbonamento, parte la campagna per le restanti 18 gare.

Dalle 15:00, nelle biglietterie ufficiali e presso tutti gli esercizi del circuito TicketOne, parte la vendita libera dei posti non acquistati nelle fasi precedenti con la possibilità di usufruire delle promozioni: RIDOTTO “OVER 65”, RIDOTTO “DONNA”, RIDOTTO “UNDER 30”, RIDOTTO “UNDER 14” e RIDOTTO “INSIEME”.

A partire da oggi alle 15:00 sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per la partita Fiorentina-Udinese di domenica 2 settembre alle ore 18:00.

Fonte: violachannel.tv

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