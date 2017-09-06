Lo scatto d'orgoglio di Firenze. Arrivati a 17 mila abbonamenti, 3 mila di differenza rispetto all'anno scorso

Secondo uno studio della Gazzetta dello Sport la Fiorentina è la squadra che ha perso più abbonati rispetto allo scorso anno

Continua a crescere il numero degli abbonati agli stadi di Serie A: sino a ieri sono state emesse 282.683 tessere. Cifra che è destinata a crescere, ma c’è qualche stadio che fa eccezione, come il Franchi. Secondo uno studio la Fiorentina è la squadra che rispetto all’anno scorso ha perso più abbonati (dai 20.000 ai 17.000), per una differenza di 3 mila tessere.

La Gazzetta dello Sport