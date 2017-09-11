Comunicato ACF, ultima settimana per abbonarsi. Ecco la suddivisione per fasce d'età..
La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, fa sapere che manca una settimana alla chiusura degli abbonamenti. Le fasce d'età..
C’è ancora una settimana di tempo per abbonarsi e assistere al Franchi alle prossime 18 gare casalinghe dei Viola. Fino alle ore 18:00 di sabato 16 settembre resterà aperta la seconda fase di vendita libera con molte formule di abbonamento ancora disponibili.
Per i più giovani sono ancora attive le riduzioni UNDER 14 (per i nati dal 01/01/2004) e UNDER 21 (per i nati dal 01/01/1997). Per approfittare di queste tariffe speciali è necessario rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali ACF Fiorentina, al Fiorentina Point (055 571259) oppure ai Coordinamenti ACCVC e ATF.
Per i gruppi ci sono ancora posti disponibili nei settori dedicati al RIDOTTO INSIEME (gruppi da 2 a 4 persone): Tribuna Laterale (TEA), Maratona (MAL01) e Curva Ferrovia.
Anche in questa fase di vendita i tifosi possono approfittare del FINANZIAMENTO a “tasso 0” per l’intero importo del proprio abbonamento pagandolo così in 9 rate mensili con gli interessi interamente a carico della Fiorentina. Per accedervi basta rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali o al Fiorentina Point; per importi inferiori a 575 euro è sufficiente presentare la propria carta di identità e codice fiscale, altrimenti occorre produrre un documento valido di attestazione del reddito.
Si ricorda che per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario possedere la tessera IN VIOLA CARD GOLD rilasciata direttamente dalle Biglietterie Ufficiali della Fiorentina. La tessera è gratuita per tutti coloro che acquisteranno un nuovo abbonamento (altrimenti ha il costo di 10 euro) E potrà essere utilizzata anche per le gare in trasferta e per accedere a sconti e promozioni dedicate ai tifosi viola.
Per tutte le info visita la pagina www.violachannel.tv/abbonamenti