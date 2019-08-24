Commisso: "Record di abbonamenti, grazie Firenze. Vogliamo creare una squadra forte. Chiesa e Ribery..."

Il presidente della viola Rocco Commisso ha parlato nel post partita di Fiorentina-Napoli a RaiSport: "Non sono qui per criticare e fare polemica, sono felice della prestazione del club. Sono riuscito...

Il presidente della viola Rocco Commisso ha parlato nel post partita di Fiorentina-Napoli a RaiSport: "Non sono qui per criticare e fare polemica, sono felice della prestazione del club. Sono riuscito a riportare l'entusiasmo a Firenze. Io sono sempre al lavoro dall'America e gli altri dirigenti da qui. Questa sera è da record, abbiamo raggiunto il numero più alto di abbonati degli ultimi vent'anni per questo voglio ringraziare questa città. Su Chiesa rispondo sempre allo stesso modo, rimane qui e speriamo continui a giocare in questo modo. Ribery per me ha fatto bene già questa sera, è il nostro fenomeno. Mi hanno anche riferito che quello su di lui era rigore. Voglio portare la Serie A dove dovrebbe stare ovvero ai livelli degli altri campionati europei. Loro hanno tantissimi uffici in America, dobbiamo lavorare sul marketing. Da bambino tifavo Juventus ma non è positivo che in Italia vinca sempre lei. Spero che ci riesca anche qualche altra squadra magari un giorno anche la Fiorentina. Il Napoli è una squadra top, i ragazzi hanno giocato molto bene. Pradè sta cercando di aumentare l'età media dei calciatori. Vogliamo creare una squadra forte e servono sia giovani che esperti. Ribery e Boateng porteranno la loro esperienza".