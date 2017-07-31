CdS: accelerata nella campagna abbonamenti, staccate quasi 9000 tessere. Le previsioni...

Abbonati nettamente in calo rispetto alla scorsa stagione, possibile chiusura a quota 15000

Scade oggi la fase di prelazione riservata a chi era in possesso della tessera nella stagione 2016-17 per il rinnovo degli abbonamenti a tariffe agevolate, poi dal 2 al 19 agosto inizierà la vendita libera che comunque è già stata in atto durante la prelazione. Nell’ultima settimana c’è stata una decisa accelerazione rispetto all’andamento lento fin dal giorno dell’apertura lo scorso 12 giugno: dalle 4.600 sottoscrizioni di lunedì 24 si è infatti passati alle 8.900 che è il numero relativo a ieri, domenica 30 luglio.

Adesso è possibile ipotizzare la chiusura della prelazione (più vendita libera) intorno a quota 10.000: comunque una quota nettamente inferiore a quella raggiunta nell’identico periodo durante la fase iniziale dell’estate 2016, quando gli abbonati furono oltre 15.000. Una proiezione attendibile di chi quotidianamente segue lo sviluppo della campagna abbonamenti indica invece – al momento – quota 15.000 come traguardo finale per la stagione 2017-18 (19 agosto). In quella passata il numero definitivo degli abbonati fu 20.154.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio