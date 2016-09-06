Abbonamenti serie A, la Fiorentina è seconda dietro la Juventus, tifosi viola al top

I tifosi viola si classificano al secondo posto dietro solo la Juventus campione d'Italia e regina sul mercato

Sul Corriere dello Sport troviamo il dato definitivo della campagna abbonamenti per la stagione 2016-2017, dato definitivo per tutte le squadre di Serie A esclusa l'Inter, considerato che la società nerazzurra non ha ancora comunicato il numero degli abbonamenti venduti. Il dato è clamorosamente positivo per la Fiorentina, visto che i tifosi viola si classificano al secondo posto dietro solo alla Juventus campione D'Italia e regina sul mercato. Una classifica che fa riflettere visto che i tifosi della Fiorentina hanno manifestato il loro disappunto per la gestione del mercato e non solo degli ultimi anni, nonostante questo l'amore e la vicinanza alla squadra non manca. Ecco i dati completi del Corriere dello sport: