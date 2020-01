La spedizione dei mille è più che vincente. La riapertura della campagna abbonamenti della Fiorentina ha infatti registrato un successo che è andato perfino oltre le aspettative. E le richieste continuano. Tanto che pure oggi, dalla mattina fino all’inizio della partita contro il Genoa, sarà possibile acquistare altre tessere per tutto il girone di ritorno, e non soltanto per la gara in programma alle 18 di oggi pomeriggio.

Un prolungamento di un giorno dettato anche dalla volontà di accontentare più persone possibile. In questo modo allo stadio Artemio Franchi ci saranno comunque e sempre più di trentamila spettatori viola sugli spalti a tifare e trascinare la formazione di Beppe Iachini. Anche oggi contro il Genoa il dato sarà ad esempio senza dubbio superiore alle 32mila unità. Destinato sensibilmente a crescere in queste ultime ore grazie ai tagliandi in vendita per la singola partita e per i miniabbonamenti che saranno ancora acquistabili.

Fino ad ora sono circa un migliaio come detto i nuovi abbonati che vanno ad aggiungersi ai 28.026 già fi delizzati da inizio stagione.Con questi numeri e queste presenze la Fiorentina si piazza al terzo posto assoluto per presenze fisse nello stadio di casa. Soltanto l’Inter con 41.000 spettatori e il Milan con 32.000 superano la quota di abbonamenti stagionali in serie A. Neanche la Juventus, nonostante successi e scudetti, ha un dato superiore alla Fiorentina perché è ferma a 27.700 tessere, la Roma a 21.559 e la Lazio a 19.700.

Corriere dello Sport