ACF, raggiunta quota 10.000 abbonamenti. Restano attive le promozioni fino al 31 Luglio
10.000 volte grazie!Prosegue la corsa all'abbonamento per la stagione 2019-20. Già più di 10.000 tifosi viola hanno deciso di acquistare il tagliando d'accesso per seguire la Fiorentina nel prossimo c...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 18:02
10.000 volte grazie!
Prosegue la corsa all'abbonamento per la stagione 2019-20. Già più di 10.000 tifosi viola hanno deciso di acquistare il tagliando d'accesso per seguire la Fiorentina nel prossimo campionato!
Ricordiamo a tutti i tifosi che c'è tempo fino al 31 luglio per comprare il vostro abbonamento sfruttando le tariffe più vantaggiose.
È possibile acquistare il vostro titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.