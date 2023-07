Abbonamenti, nuove iniziative ed aumenti: le versioni sono due, la Easy e la Pro

«Niente ci unisce come la passione. Siamo la generazione viola«. Questo lo slogan scelto dalla Fiorentina per presentare la Campagna Abbonamenti, cominciata ufficialmente ieri mattina alle 10. Premessa d’obbligo: è un po’ più articolata rispetto a quelle degli scorsi anni. Partiamo dai prezzi, quelli sì, molto chiari. Si sapeva da tempo che sarebbero aumentati e così è stato. Gli aumenti oscillano intorno ad una percentuale del 25%. Esempio pratico: un abbonamento intero di Curva Fiesole è passato dai 190 euro dello scorso campionato (nella prima fase della prelazione), ai 239 euro per la tariffa Easy ed ai 269 per quella Pro. E qui scopriamo un’altra novità importante. Lo stesso abbonamento può essere acquistato in due modalità (Easy e Pro, appunto). Nel primo caso costa leggermente meno, ma non è cedibile in nessuna occasione e per nessun motivo.

La versione Pro dà diritto a cedere l’abbonamento per cinque volte nella stagione ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Lazio, Juventus, Napoli e Roma. Si è già cominciato a dibattere molto su questo tema. Al di là di una serie di agevolazioni e prelazioni, l’abbonato Pro ha anche la possibilità di rivendere il proprio posto in caso non possa assistere ad una partita: in questo caso il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra l’abbonato e la Fiorentina. Entrambe le versioni comprendono 20 gare perché includono anche la prima partita di Coppa Italia in programma al Franchi e valida per gli ottavi di finale. Noto il fatto che non ci si possa abbonare in Curva Ferrovia ed in una porzione di Tribuna Laterale: settori interessati, dal prossimo gennaio, dai primi lavori di restyling dello stadio. La Campagna Abbonamenti terminerà l’11 agosto alle 18:00. Sono diverse le agevolazioni che riguardano Fedelissimi, Under 6, Under 14, Under 25 e Over 70 (in diversi però hanno sottolineato che le riduzioni per Under 6 ed Under 14 non sono disponibili nella maggior parte dei settori, tra cui la Curva Fiesole). Come tante sono le fasi di vendita. Ieri sono iniziate la Super Prelazione Web (fino al 12 luglio) e la Prelazione (fino al 19). La Vendita Libera Promo andrà dal 13 luglio al 1° agosto, mentre la Vendita Libera arriverà come detto all’11 agosto. La Fiorentina ricorda che per sottoscrivere l’abbonamento è necessario possedere la tessera InViola Gold o la nuova InViola Premium in corso di validità. Sul sito dedicato www.abbonamentifiorentina.com è possibile trovare tutte le informazioni. Lo scrive La Nazione.

