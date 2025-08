Ottime notizie arrivano dal fronte campagna abbonamenti: l’obbiettivo dei 13 mila è molto vicino, addirittura i posti dedicati a chi si abbona in Curva Fiesole sono esauriti (restano quelli che vengono venduti per le singole partite). Quest’anno per avere lo stadio Franchi tutto esaurito ci vorranno 23 mila spettatori. Ci sono tutte le premesse per avere un grande pubblico anche questa stagione.