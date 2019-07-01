Comunicato ACF, abbonamenti: superata quota 2000

Prosegue a ritmo spedito la campagna abbonamenti per la Stagione 2019/20, ad oggi sono già stati venduti più di 2000 tagliandi. Ricordiamo che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partit...

Prosegue a ritmo spedito la campagna abbonamenti per la Stagione 2019/20, ad oggi sono già stati venduti più di 2000 tagliandi. Ricordiamo che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partite della prossima stagione (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, dal 6 al 20 luglio, all’interno dell’InViola Fan Village di Moena.

Fonte: Violachannel