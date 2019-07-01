Labaro Viola

Comunicato ACF, abbonamenti: superata quota 2000

Prosegue a ritmo spedito la campagna abbonamenti per la Stagione 2019/20, ad oggi sono già stati venduti più di 2000 tagliandi. Ricordiamo che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 19:48
Comunicato ACF, abbonamenti: superata quota 2000 - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Abbonamenti
Condividi

Prosegue a ritmo spedito la campagna abbonamenti per la Stagione 2019/20, ad oggi sono già stati venduti più di 2000 tagliandi. Ricordiamo che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partite della prossima stagione (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, dal 6 al 20 luglio, all’interno dell’InViola Fan Village di Moena.

 

 

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok