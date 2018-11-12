Gasperini esalta il rimpianto viola Mancini: "Può migliorare ancora tanto e andare in nazionale"

Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha esaltato l'ex difensore viola Mancini, ai microfoni di Radio Rai:“E’ un difensore moderno - le sue parole - che ha tanti margini di miglioramento. Ad...

Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha esaltato l'ex difensore viola Mancini, ai microfoni di Radio Rai:“E’ un difensore moderno - le sue parole - che ha tanti margini di miglioramento. Adesso si arriva in Nazionale molto in fretta e lui ha grandi potenzialità. Deve migliorare in continuità e deve migliorare da un punto di vista fisco. Ha doti importanti e spero che la convocazione possa permettergli di migliorare ancora anche se credo che ci sia molta fretta anche in chiave azzurro”