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Gasperini esalta il rimpianto viola Mancini: "Può migliorare ancora tanto e andare in nazionale"

Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha esaltato l'ex difensore viola Mancini, ai microfoni di Radio Rai:“E’ un difensore moderno  - le sue parole - che ha tanti margini di miglioramento. Ad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 14:42
Gasperini esalta il rimpianto viola Mancini: "Può migliorare ancora tanto e andare in nazionale" -
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Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha esaltato l'ex difensore viola Mancini, ai microfoni di Radio Rai:“E’ un difensore moderno  - le sue parole - che ha tanti margini di miglioramento. Adesso si arriva in Nazionale molto in fretta e lui ha grandi potenzialità. Deve migliorare in continuità e deve migliorare da un punto di vista fisco. Ha doti importanti e spero che la convocazione possa permettergli di migliorare ancora anche se credo che ci sia molta fretta anche in chiave azzurro”

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